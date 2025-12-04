Inter

Olho na calculadora
Notícia

Do que o Inter precisa na última rodada para escapar do rebaixamento

Além de vencer o Bragantino no Beira-Rio, dois de três cenários precisam acontecer para o Colorado evitar a queda para a Série B do Brasileirão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS