Do que o Inter precisa na última rodada para escapar do rebaixamento

Inter terá jogo no Beira-Rio na última rodada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na última rodada do Brasileirão 2025, o Inter precisará vencer o Bragantino, no domingo (7), no Beira-Rio, além de contar com combinações de resultados para não ser rebaixado para a Série B. O Colorado é o 18º colocado, com 41 pontos.

Para escapar do segundo rebaixamento da sua história, o Inter terá de torcer por dois de quatro resultados. Veja os cenários abaixo:

Empate ou derrota do Vitória , que tem 42 pontos, para o São Paulo no Barradão

, que tem 42 pontos, para o São Paulo no Barradão Derrota do Fortaleza , que soma 43 pontos, para o Botafogo no Engenhão. Se empatar até o 2 a 2, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se o empate for com mais gols, Inter precisará fazer um gol a mais. Exemplo: 3 a 3 exige que o Colorado faça três gols de diferença. Sendo assim, fica na frente no critério confronto direto

, que soma 43 pontos, para o Botafogo no Engenhão. Se empatar até o 2 a 2, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se o empate for com mais gols, Inter precisará fazer um gol a mais. Exemplo: 3 a 3 exige que o Colorado faça três gols de diferença. Sendo assim, fica na frente no critério confronto direto Derrota do Ceará , com 43 pontos, para o Palmeiras no Castelão. Se empatar, é improvável que tire a desvantagem no saldo. Os cearenses têm saldo -4 e o Inter -15.

, com 43 pontos, para o Palmeiras no Castelão. Se empatar, é improvável que tire a desvantagem no saldo. Os cearenses têm saldo -4 e o Inter -15. Derrota do Santos, com 44 pontos, para o Cruzeiro, combinado a tirar uma desvantagem de sete gols de saldo.