O que Abel Braga deve manter e mudar no Inter no lugar de Ramón Díaz

Abel tem missão de tirar o Inter do Z-4. Inter / Divulgação

De volta à zona de rebaixamento, a direção do Inter tratou de demitir Ramón e Emiliano Díaz a duas rodadas do término do Brasileirão. Chega Abel Braga com a missão de conquistar os pontos que podem garantir o clube na Série A.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta o que pode mudar o que deve ser mantido na forma de jogar da equipe colorada.

Taticamente, a maneira de Abel Braga montar seus times não é tão diferente de Ramón Díaz. O campeão mundial pelo Colorado também tem o costume de não se apegar a um esquema tático e varia bastante o posicionamento dos jogadores.

Na última passagem pelo Inter, por exemplo, Abel Braga saiu logo no segundo jogo do 4-1-3-2 do seu antecessor Eduardo Coudet. Foram três sistemas táticos diferentes antes de afirmar a partir do confronto com o Boca Juniors, pela Libertadores, o 4-1-4-1, que foi a base da campanha do vice-campeonato brasileiro

Ou seja, a maneira como os Díaz trabalhavam, de fazer alterações táticas tanto durante as partidas quanto de um jogo para o outro pode ser repetida por Abel nos confrontos com São Paulo e Bragantino.

Mudança

Em sua apresentação, Abel esclareceu que sua ideia ofensiva ficará de lado neste momento. O treinador reforçou a necessidade do time tomar maiores cuidados defensivos, o que vai ao encontro da informação do primeiro esboço de time, com três zagueiros e sem um centroavante de origem.

O Inter jogou dessa forma com Emiliano e Ramón Diaz. Nas partidas contra Botafogo e Mirassol, o time esteve posicionado com uma linha de cinco homens na defesa sem um centroavante de ofício. Alan Patrick jogou como um falso 9 nessas partidas.

A ideia inicial de Abel, segundo informações do colunista de Zero Hora Vaguinha, seria um 3-6-1 tendo Vitinho como homem mais adiantado.

Possível formação do Inter no 3-6-1:

Possibilidade de posicionamento do Inter no 3-6-1. Tacticalpad / Reprodução

Mesma formação pode ter Alan Patrick adiantado com Alan Rodríguez e Vitinho protegendo os lados:

Vitinho e Alan Rodríguez podem ajudar a fechar os lados deixando Alan Patrick livre sem a bola. Tacticalpad / Reprodução

A principal mudança que Abel deve implementar em relação aos Díaz neste momento é a ideia de fortalecer a defesa. A equipe de se posicionar mais próxima do gol. Por outro lado, em caso de não haver um sucesso imediato, Abel também não deve demorar para mexer na formação e apostar em outros modelos táticos.