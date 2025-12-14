O planejamento do Inter para o início da temporada de 2026

Elenco principal não deve jogar a primeira rodada do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O calendário do Inter para a temporada de 2026 está definido. O planejamento prevê para o dia 3 de janeiro a reapresentação oficial de todo o elenco, visando ao início das competições oficiais. Ainda no primeiro mês do próximo ano, terão inícioo Gauchão e o Brasileirão.

O Campeonato Gaúcho terá sua largada entre os dias 10 e 11 de janeiro. Com isso, como o elenco principal terá poucos dias de preparação, a tendência é que o Inter seja representado pelo time sub-20 nas primeiras rodadas do estadual.

A ideia é que a força máxima seja utilizada logo na sequência, para que o time principal esteja nas melhores condições técnicas e físicas para o início do Brasileirão, marcado para os últimos dias de janeiro.