O diagnóstico da comissão técnica de Abel Braga após dois dias com os jogadores do Inter

Abel Braga e sua comissão gostaram da qualidade técnica dos jogadores do Inter. Jeff Botega / Agência RBS

São aproximadamente 48 horas de imersão de Abel Braga, Élio Carravetta e Leomir Souza no vestiário do Inter para conseguir tirar a equipe da zona de rebaixamento. E o primeiro diagnóstico já foi realizado: eles gostaram da qualidade técnica dos atletas e acreditam na permanência na Série A.

Abel Braga chegou a Porto Alegre no começo da tarde do último domingo (30). Em seguida, foi ao CT Parque Gigante para conhecer os atletas e iniciar os trabalhos dentro e fora de campo.

Bastidores

O trio buscou informações com pessoas que já tinham contato com os atletas para questões de bastidores. A preocupação prévia envolvia o relacionamento do elenco.

A surpresa de Abel e de seus auxiliares foi pelo comprometimento do grupo de jogadores. Há negativa sobre o desempenho ruim por eventuais discordâncias entre os grupos internos.

O diagnóstico realizado é que a confiança dos atletas está baixa e, desta forma, é necessário resolver o problema rapidamente. As declarações do treinador, na apresentação, já foram nesta linha. O regime de concentração em Guarulhos aumenta o contato entre todos do ambiente do Inter, algo que agrada pela recuperação anímica do plantel.

Treinamento

O treinamento de segunda-feira (1º), a qualidade técnica do time impressionou, segundo relato colhido na concentração colorada. A escalação será confirmada em trabalho fechado, no CT do Corinthians, nesta tarde. A formação treinada foi com, três zagueiros, três volantes e sem Borré.

Provável time

A provável equipe tem: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.