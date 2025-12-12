Novo treinador do Inter pode chegar antes de executivo de futebol, diz Alessandro Barcellos

André Mazzuco, Andrés D'Alessandro e José Olavo Bisol deixaram o Inter nesta semana. A ideia é preencher o cargo de executivo de futebol para escolher um novo treinador para 2026. Não obstante, um novo técnico pode ser escolhido antes.

— As duas posições são importantíssimas, mas como temos um espaço curto de tempo, elas estão correndo em paralelo. Estamos conversando e avaliando o mercado. Em relação à posição de executivo, e o Abel também tem feito, conjuntamente conosco, avaliações a partir de um de um conjunto de informações que o clube possui — explicou.