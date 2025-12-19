Novo técnico do Inter teve passagem relâmpago pelo Athletico-PR; relembre

Pezzolano treinou o Cruzeiro em 2022/2023. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

O torcedor do Inter mais desavisado deve achar que essa será a segunda passagem de Paulo Pezzolano, novo técnico do clube, pelo Brasil. Antes de assumir o Colorado, ele esteve no Cruzeiro nas temporadas de 2022 e 2023.

Antes, ainda como jogador, ele já havia pisado em território brasileiro. O uruguaio defendeu, por pouco menos de um ano, o Athletico-PR entre setembro de 2005 e junho de 2006.

Antes de desembarcar em Curitiba, ele defendia o Rentistas, do Uruguai, mas afirmou que já conhecia a história do clube paranaense.

— Conheci o Atlético pela televisão na campanha da Libertadores. Hoje, o clube é visto como um dos grandes times do Brasil. Estou acostumado com o futebol mais lento, mas vou me adaptar ao futebol brasileiro, que é mais rápido — disse o meia-atacante de 22 anos.

Gol na estreia

Apesar de ter chegado em setembro de 2005, Pezzolano só fez sua estreia com a camisa do Furacão em janeiro de 2006. Casualmente, na abertura do Campeonato Paranaense, marcou o gol que abriu o placar na vitória contra o Galo Maringá por 2 a 0 no Willie Davids.

Emprestado pelo Rentistas, voltou para o clube uruguaio logo após o fim do contrato com o Athletico-PR. Na sequência, transferiu-se para o Defensor, também do Uruguai.