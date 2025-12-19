Novo técnico do Inter, Pezzolano liderou acesso inédito de clube que hoje pertence ao Grupo City; conheça a história

No Brasil, técnico já devolveu o Cruzeiro à Série A. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Antes de ser anunciado como novo técnico do Inter, Paulo Pezzolano construiu os primeiros capítulos da carreira à beira do campo em um time jovem do futebol uruguaio. Foi no Clube Atlético Torque que o treinador comandou, em 2017, o primeiro acesso da história da equipe à Primeira Divisão.

À época com 34 anos, Pezzolano havia encerrado a carreira como jogador no fim de 2016, defendendo o próprio Torque. Sem intervalo entre funções, conforme lembra o jornalista uruguaio Martin Gomez de Freitas à reportagem de Zero Hora, assumiu o comando técnico do clube na temporada seguinte e liderou a campanha que levou a equipe da Segunda Divisão à elite nacional.

A passagem, porém, foi curta. Pezzolano não comandou o Torque na Primeira Divisão, deixando o clube logo após a conquista do acesso. Saiu da equipe, mas seguiu na cidade para comandar o Liverpool-URU. Depois disso, ganhou notoriedade e passou por Pachuca, Cruzeiro, Valladolid e Watford até chegar ao Inter.

Conheça o Torque

Fundado em 2007, o Torque teve uma evolução rápida no futebol uruguaio. Em 2012, conquistou a terceira divisão. Antes de passar por uma reestruturação, o clube conquistou novamente a segunda divisão em 2019.

Em 2020, a equipe foi adquirida pelo City Football Group e passou a se chamar Montevideo City Torque, integrando a rede que inclui clubes como Manchester City, Girona e New York City.

Em 2021, o novato uruguaio encarou o Bahia na fase de grupos da Sul-Americana. No primeiro jogo, empate por 1 a 1 em Montevidéu. Depois, vitória do Torque em Salvador pelo placar de 4 a 2.

Na próxima temporada, pode estar no caminho do Grêmio, já que está na fase preliminar da Sul-Americana.

