"Não querem porque você é gordo": ex-técnico do Inter desabafa sobre preconceito no futebol 

Apelidado de "Gordiola", o técnico Guto Ferreira alcançou o quinto acesso à Série A na carreira. Em 2025, ele treinou o Remo, que voltará à primeira divisão após 32 anos. Para a próxima temporada, o treinador não segue no clube e busca um novo time para trabalhar. Mas não é só com o futebol que o técnico está preocupado.

Em entrevista ao ge.globo, Guto Ferreira comentou sobre a carreira e sobre como enxerga o esporte. Durante a conversa, ele foi questionado sobre o apelido "Gordiola", que lhe foi dado em uma associação entre sua forma física e os resultados que foi conquistando entre Série A e Série B do Brasileirão.

— Eu acho que, primeiro, não tenho nada a ver com o Guardiola. Já me perguntaram e eu disse: o que deve ser parecido é o branco do olho. Mas sempre falei: só ficaria chateado se usassem o apelido de forma pejorativa. E, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Sempre foi carinhoso, até valorizando. O apelido me humanizou. Até 2013 ou 2014, se você me visse na beira do campo, acharia que eu era um monstro. As caretas, a agitação. Passava a imagem de um cara bronco, rude. Depois que as pessoas me conheciam, viam que eu não era nada disso. Era o momento, a vivência da partida, a tensão. O “Gordiola” humanizou isso. Então, não tenho nada a reclamar; ao contrário, só agradecer — disse o treinador.

Apesar de aprovar o apelido, Guto Ferreira admitiu que tipos de associações como essa são perigosas. Se descreve como um homem "cabeça feita" e não se abala com comentários maldosos. Mas alerta que algumas pessoas não têm a mesma postura e podem ser afetadas por isso.

O técnico também comentou sobre o preconceito que sofre em função da sua forma física. Segundo ele, um time de fora do Brasil chegou a sondá-lo, mas não deu início à negociação, pois ele não se encaixava no perfil que o clube esperava.

— O que posso dizer é assim: tête-à-tête ninguém vai falar isso para você. Mas, em determinados momentos, eu vivia fases espetaculares em clubes da Série A... Os empresários, um dos sócios que vivia no mundo árabe, vinha e falava assim: “pô, os caras não querem porque você é gordo”. Mas se tem lá, será que não tem aqui também? Embora aqui tenham tido ótimos treinadores com resultados expressivos, o Geninho é um deles. Isso, eu volto a falar: sou cabeça feita, não me preocupo com isso. Me preocupo, sim, quando os caras querem fazer, como o repórter em Goiânia fez, começou a me zoar em cadeia aberta, do meu físico. Mas imagina você, em TV aberta para todo o estado, fazendo bullying do treinador. E as crianças? E aqueles que não têm cabeça feita? E se está fazendo comigo, pessoa pública, muitos vão achar legal e vão fazer com outros. Onde está a sua responsabilidade enquanto jornalista? — desabafou Guto Ferreira.