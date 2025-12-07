"Não é motivo de comemoração, mas de alívio", diz Alessandro Barcellos após permanência do Inter na Série A

Torcida do Inter comemora a vitória sobre o Bragantino e a permanência na Série A. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter conseguiu o que parecia impossível e escapou do rebaixamento para a Série B neste domingo (7). Após vencer o Bragantino e contar com derrotas de Ceará e Fortaleza para sair do Z-4, o presidente Alessandro Barcellos se manifestou em pronunciamento. Não quis responder a perguntas.

O dirigente prometeu dar uma coletiva ao longo da semana para responder a questionamentos de repórteres, mas, nesta noite, apenas falou sobre o feito de escapar da queda.

— Quero primeiramente agradecer ao torcedor que acreditou e esteve presente hoje no Beira-Rio. Aqueles que não vieram também tenho certeza que acreditaram que sairíamos desse momento. Não é motivo de comemoração, mas, sim, de alívio. A decisão de não dar a coletiva hoje foi exatamente pelo sucesso, para deixarmos o torcedor extravasar. Temos de considerar um aprendizado para que não venha a se repetir na vida do Inter — declarou.

Alessandro Barcellos ainda fez questão de fazer uma agradecimento a Abel Braga que deixou a aposentadoria como treinador para comandar o time nos dois últimos jogos do Brasileirão. Em momento que muitos torcedores pedem uma estátua para o treinador, o presidente prometeu uma homenagem no complexo do Beira-Rio.

— Agradeço de forma muito especial a esse cara (Abel Braga) que acabou de sair daqui. Abel está na história do Inter, junto com ele o Leomir e o professor Élio Carravetta, mas especial ao Abel, que já tem uma história maravilhosa no Inter e escreveu hoje mais um capítulo nesse livro maravilhoso e gigantesco que é o nosso clube. Tenho certeza absoluta que ele foi fundamental para que a gente pudesse superar.

Homenagem a Abel

Barcellos declarou que a presença de Abel foi muito importante para o time escapar da Série B, e reforçou que o técnico campeão mundial merece uma homenagem.

— Temos que agora cumprir aquilo que tínhamos conversado com algumas pessoas da direção. Já passou a hora de fazermos uma homenagem no complexo Beira-Rio. Vamos trabalhar e ver qual será a melhor forma, mas que seja grandiosa e à altura do que o Abel tem como mais esse feito — seguiu Barcellos, que encerrou afirmando que a diretoria precisa aprender com os erros cometidos na temporada 2025.