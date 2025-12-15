Na mira do Inter, Tite se aproxima de acerto com o Cruzeiro, diz imprensa mineira

Tite é um dos principais alvos do Cruzeiro para 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Apontado como um dos favoritos para assumir o Inter para 2026, o técnico Tite está próximo de um acerto com o Cruzeiro, conforme publicado pelo jornal O Tempo, de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (15).

O time mineiro está sem treinador desde as primeiras horas de segunda, quando comunicou que Leonardo Jardim não seguirá no comando da Raposa.

A cúpula da SAF, Tite e o empresário do técnico devem ter uma reunião para a última fase das negociações. A chance do negócio não ir para frente é a questão financeira, o que não deve ser problema para os dirigentes.

O clube mineiro disputará a Libertadores no ano que vem, um trunfo na comparação com os gaúchos. Outro ponto que prejudica o Inter é a instabilidade política do clube.