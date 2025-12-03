Inter

Na Vila Belmiro
Notícia

Na luta para salvar duas temporadas, Inter reencontra adversário de grandes conquistas em "decisão" no Brasileirão

Em busca de se safar da degola, estreia de Abel Braga será contra o São Paulo, seu oponente na final da Libertadores de 2006

Rafael Diverio

De Santos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS