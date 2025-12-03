Na luta para salvar duas temporadas, Inter reencontra adversário de grandes conquistas em "decisão" no Brasileirão

Ler resumo

Em São Paulo, Abel Braga comandou treino do Inter na chuva. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

São Paulo x Inter. Abel Braga na casamata. Liderança de D'Alessandro. Noite de quarta-feira. Já houve mais glamour, talvez mais empolgação, certamente mais expectativa quando se anunciava um jogo desses, com esses ingredientes.

Mas também é certo afirmar que o jogo das 20h, na Vila Belmiro, tem uma importância tão grande como aqueles que decidiram a Libertadores de 2006 e a vaga para o Mundial de 2010. Especialmente para os colorados. A 37ª rodada do Brasileirão vale, para os gaúchos, a sobrevivência. Para 2025 e 2026.

A oitava passagem de Abelão no Inter coincidiu em enfrentar um dos adversários que marcaram sua glória. Foi contra esse mesmo São Paulo, mas no Morumbi, que ele comandou o 2 a 1 do Inter na final da Libertadores, partida considerada por muitos como a maior atuação daquele time, mais até do que contra o Barcelona, quatro meses depois.

Jogo de sobrevivência

Mas uma coisa é a decisão. Outra é a sobrevivência. A pressão agora envolve mais do que, enfim, dar o maior título sul-americano ao Inter. Cair para a Série B significa reduzir para 10% a cota de TV, por exemplo. Implica em baixar, à força, o orçamento de um clube que já nada em dívidas. Isso sem falar na autoestima dos torcedores.

Há muitas explicações a serem dadas à torcida. Como um time que começou o ano bem, ganhando o Gauchão, avançando na Libertadores veio parar nessa situação? Um dos que devem explicação é D'Alessandro. Diretor esportivo, tem acompanhado todo o processo desde o ano passado. Sente a pressão como poucos. Logo ele, que 15 anos atrás cobrou a falta que Alecsandro desviou, a bola enganou Rogério Ceni e se transformou no gol qualificado que levou os colorados à segunda final de Libertadores em menos de meia década. Um gol que valeu a vaga para o Mundial de Clubes. E que forjou a ligação eterna de um argentino com o Inter.

Abel e D'Ale são os bastiões das melhores lembranças do Inter. E é importante a memória porque o presente diz tudo. A situação é bem complicada.

De olho na rodada

O Inter abre a noite dentro do Z-4. É 17º colocado com os mesmos 41 pontos do Santos (16º), fica atrás no saldo de gols, tem um a menos do que o Vitória e dois a menos do que o Ceará. No pior cenário, sairá do litoral paulista praticamente rebaixado, já que terá apenas dois adversários ao alcance e terá de vencer e torcer contra eles.

No melhor, poderá acabar a noite na 14ª posição e, muito provavelmente, até um empate na última rodada seja suficiente para livrar da Série B. A única combinação que dá 100% de certeza da permanência é ganhar os dois jogos.