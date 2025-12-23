Multicampeão na Europa, ex-Seleção e perfil de líder: quem é Luiz Gustavo, volante na mira do Inter

Pela Amarelinha, atleta conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi titular na Copa de 2014. NELSON ALMEIDA / AFP

Campeão da Champions League pelo Bayern de Munique e titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, Luiz Gustavo é o nome que está no radar do Inter. O volante de 38 anos está livre no mercado depois de defender o São Paulo nas duas últimas temporadas.

Alvo da diretoria colorada em temporadas anteriores, jogador demonstrou interesse pelo projeto do clube gaúcho para 2026. Conforme apurado por Zero Hora, o Inter já iniciou conversas para contratar o experiente atleta, que tem perfil de liderança.

Carreira de Luiz Gustavo

Volante conquistou a tríplice coroa com o Bayern de Munique na temporada 2012/13. Johannes Eisele / AFP

Formado pelo CRB, Luiz Gustavo deixou o Brasil ainda jovem e fez carreira sólida na Alemanha. Após se destacar no Hoffenheim, chegou ao Bayern de Munique em 2011, onde integrou o elenco histórico comandado por Jupp Heynckes que conquistou a tríplice coroa na temporada 2012/13: Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.

Na temporada seguinte, com a chegada de Pep Guardiola ao Bayern, perdeu espaço e se transferiu para o Wolfsburg, clube pelo qual viveu outro ciclo importante. Capitão da equipe, foi campeão da Copa da Alemanha e da Supercopa, além de ser eleito um dos melhores volantes da Bundesliga em 2015.

Pela Seleção Brasileira, Luiz Gustavo foi figura presente entre 2011 e 2016. Campeão da Copa das Confederações em 2013 e titular na Copa do Mundo de 2014, atuou no histórico 7 a 1 contra a Alemanha. Ao todo, marcou dois gols e deu duas assistências em 41 jogos pela Amarelinha.

Saída da Alemanha

Depois de consolidar sua carreira no futebol alemão, Luiz Gustavo passou por Olympique de Marselha e Fenerbahçe, seguindo como liderança nos elencos. Na França, foi destaque imediato, figurando na seleção da Ligue 1 e da Liga Europa. Já na Turquia, tornou-se capitão do Fenerbahçe, embora o alto salário tenha pesado para sua saída em meio às dificuldades financeiras do clube.

Em 2022, seguiu para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde foi eleito o melhor volante do campeonato em sua primeira temporada.

Retorno ao Brasil

Volante somou 59 jogos, seis gols e uma assistência pelo São Paulo entre 2024 e 2025. Rubens Chiri / São Paulo FC

A volta ao futebol brasileiro foi em 2024, para o São Paulo. Mesmo aos 36 anos, teve alto aproveitamento: foram 46 jogos, a maioria como titular, e cinco gols marcados. Neste ano, porém, enfrentou um tromboembolismo pulmonar, ficou meses afastado e acabou não tendo o contrato renovado, jogando por apenas 13 jogos. Na reta final, ainda ficou marcado por forte declarações contra diretoria do tricolor paulista.

Assim, está livre no mercado. Por sua ampla experiência, liderança e carreira vitoriosa, Luiz Gustavo surge como uma opção para o Inter em 2026.

Produção: Leo Bender

