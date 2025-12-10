Mudanças na direção, busca por treinador e transfer ban: o que o Inter pode apresentar nesta quarta-feira

Alessandro Barcellos terá nova equipe de dirigentes para cuidar do futebol em 2026. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter começou a definir o 2026 na terça-feira (9), com as saídas do vice de futebol José Olavo Bisol, do diretor esportivo D"Alessandro e do diretor executivo André Mazzuco. O presidente Alessandro Barcellos, que se reuniu também na terça com lideranças históricas do Colorado, como ex-presidente Fernando Carvalho, corre agora para buscar nomes que possam preencher as lacunas abertas no quadro diretivo.

Barcellos pode, inclusive, ter aberto o caminho para a chamada "pacificação do clube", oferecendo, por exemplo, a vice presidência de futebol para algum nome da oposição.

A quarta-feira promete ser importante também para Abel Braga, pois ainda existe a chance de ele continuar no Inter na próxima temporada, não mais como técnico, mas como dirigente.

Até a tarde, D'Alessandro era cogitado para ser treinador do Inter em 2026, um pedido de Abel. O argentino fez o curso de técnico da Associação Argentina de Futebol (AFA) e estaria apto a comandar equipes. Porém, deixou o cargo por "questões particulares".

Outro que também não faz mais parte do quadro de dirigentes do Inter é o diretor executivo André Mazzuco, demitido na noite desta terça-feira.

Mais cedo, José Olavo Bisol comunicou ao conselho de gestão sua saída. Em um dos trechos, reforçou a ideia de que alguém da oposição possa ser convidado: "Avalio que agora o Internacional necessita de um movimento capaz de unir todas as forças do clube. Os desafios estruturais, financeiros e esportivos que teremos pela frente demandam um ambiente de maior harmonia institucional, e acredito que minha saída pode contribuir para este processo. Nestes momentos, a oxigenação de ideias e visões são salutares", escreveu.

Transfer ban

Enquanto isso, o Inter recebeu um transfer ban da Fifa. Por falta de pagamento em uma transação (não divulgada), está proibido de inscrever jogadores até quitar a pendência. Segundo o clube, a punição está relacionada a um "trâmite bancário já quitado, referente a um compromisso assumido com outra instituição. O pagamento devido foi efetuado, e aguarda apenas a regularização processual nos próximos dias, com o consequente levantamento da restrição. O Inter reforça que segue atento ao cumprimento de suas responsabilidades financeiras".