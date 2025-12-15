Movimento por impeachment do presidente do Inter atrapalha negociações com novo treinador

Barcellos vive momento conturbado na presidência do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Um movimento liderado por um conselheiro do Inter, que pede assinaturas para o impeachment do presidente Alessandro Barcellos, causa dificuldades na tentativa de fechar a contratação do novo treinador para a temporada de 2026.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, Tite é o nome mais próximo de ser anunciado. No entanto, a possibilidade de que ocorra o impeachment de Barcellos atrapalha as negociações em andamento, seja com o ex-técnico da Seleção ou com os outros profissionais buscados pelo diretor técnico Abel Braga.

Isso ocorre porque um conselheiro do clube criou, nos últimos dias, um abaixo-assinado pedindo o afastamento do presidente colorado. Para que o pedido avance, é necessário atingir, no mínimo, a assinatura de 1/25 do número total de associados que participaram da última eleição presidencial do clube.

O próprio Barcellos foi questionado sobre o tema durante entrevista coletiva concedida na última sexta (12), no Estádio Beira-Rio.

— A gente sabe que os processos democráticos sempre têm que ser respeitados, mas é preciso respeitar todo o regramento e a forma de organização de uma instituição centenária como é o Internacional.

— É possível fazer uma transição conturbada em um ano difícil de remobilização do departamento de futebol? De necessidade de enfrentamento, de um trabalho sério que está sendo feito para o futuro? Nós vamos ganhar mais com um debate que pode se estender por seis, sete ou oito meses, sendo que a eleição acontece daqui a 10 meses? Eu acho que não — explicou Barcellos.

Apoio de ex-presidentes

Figuras relevantes da política colorada, como ex-presidentes e ex-dirigentes, já se manifestaram contrárias à ideia de que Alessandro Barcellos não cumpra seu mandato até o fim, mesmo com o aumento da dívida do clube e uma temporada ruim dentro de campo.

A ideia do novo diretor técnico, Abel Braga, e do próprio presidente do Inter é anunciar o novo treinador o mais rápido possível. A direção trabalha com a expectativa de que o novo técnico seja anunciado entre esta segunda-feira (15) e terça-feira (16).