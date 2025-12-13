Mesmo sem jogos, Inter vive fim de semana decisivo para 2026

Abel fez contato com o treinador e apresentou a ideia do clube. Adrian Dennis / AFP

Não tanto quanto o passado, o final de semana de agora pode ser decisivo para os colorados. É esse o prazo que o clube trabalha para contratar a comissão técnica para a próxima temporada.

O Inter sonha com Tite, e aguarda para segunda-feira uma resposta definitiva. Ao mesmo tempo, garimpa o mercado caso o treinador campeão da Sul-Americana de 2008 não aceite a proposta. O agora diretor Abel Braga confirmou que outros nomes estão na pauta e pelo menos um já foi consultado.

Tite é o ficha 1. Abel fez contato com o treinador e apresentou a ideia do clube. Abel quis saber se Tite toparia um projeto menos ambicioso do que os últimos, a Seleção em duas Copas do Mundo e o Flamengo. A sinalização positiva animou o Inter, que agora aguarda a resposta definitiva. O Cruzeiro, que terá a definição de seu futuro neste domingo, na partida de volta da Copa do Brasil, também tem interesse no treinador. Desde que saiu do Flamengo, em setembro de 2024, Tite priorizou o cuidado com a saúde mental e só anunciou a volta ao mercado nas últimas semanas.

Abel disse no programa Jogo Aberto, da Band SP, que outro técnico brasileiro também foi consultado. O nome é mantido em sigilo. Odair Hellmann é sempre lembrado, mas tem contrato com o Athletico-PR até maio, podendo renovar. O diretor informou também que dois estrangeiros podem entrar na pauta. Martín Palermo, que saiu do Fortaleza, teve seu nome ventilado ao Inter, mas negocia com o Remo, que subiu para a Série A.

A contratação do técnico independerá do acerto com algum diretor executivo. A pressa para definir o treinador passará por cima do que seria uma ordem mais correta, como falou o próprio Alessandro Barcellos. Ele referia-se ao fato de primeiro ser contratado um executivo para depois decidir o comando do time. Mas como o alvo colorado é Fabinho Soldado, que está empenhado na semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians, é provável que as contratações se invertam.