Mercado comemora permanência do Inter e afirma: "Serve de aprendizado para o ano que vem"

Mercado marcou o primeiro gol do Inter sobre o Bragantino. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter vive a sensação de alívio desde que Davi de Oliveira Lacerda apitou o final do jogo contra o Bragantino, decretando a vitória por 3 a 1 e a permanência na elite do Brasileirão. Com o apoio do torcedor (e a colaboração dos resultados paralelos), o Colorado disputará a Série A em 2026.

O jogo no Beira-Rio teve alguns protagonistas, além do técnico Abel Braga. O zagueiro Gabriel Mercado, que abriu o placar diante dos paulistas, foi um deles.

— Nos últimos jogos contra Vasco da Gama e São Paulo, a gente não conseguiu competir. Não fizemos os jogos que os nossos torcedores estavam esperando. Como sabíamos que ainda tínhamos vida, nesses dois, três dias que tivemos para nos recuperar, tudo melhorou. Para nos recuperarmos, tivemos a ajuda de Abel, que quero agradecer de todo o coração. Já agradecemos a ele no vestiário também, pela ajuda, por acreditar, por pôr o seu nome — afirmou o zagueiro.

Mercado também valorizou os ensinamentos da temporada 2025. E afirmou que isso precisa servir de lição para que os erros não se repitam no próximo ano.

— Depois de tanto sofrimento, a gente conseguiu escapar e isso serve de aprendizado para o ano que vem, porque o Inter é muito grande. A gente não pode estar nessa situação e eu acho que foi uma lição para todo mundo, todos os que trabalham aqui no clube, atletas, staff, funcionários, diretores. E vamos tentar tirar as coisas negativas que fizemos esse ano para poder melhorar — disse Gabriel Mercado.

Além do zagueiro, Alan Patrick e Carbonero também balançaram as redes diante do Bragantino. A vitória fez com que o Inter encerrasse a temporada na 16ª colocação.