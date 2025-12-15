Meia do Inter desperta o interesse de clube paraguaio

Óscar Romero não ficará no Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Enquanto define o treinador e o novo Departamento de Futebol, o Inter começa, aos poucos, a mexer no elenco para 2026. Um atleta não permanecerá pelo custo-benefício e pelo baixo aproveitamento no Colorado: Óscar Romero. Um clube paraguaio demonstra interesse no atleta, mas esbarra nos altos valores.

O paraguaio disputou apenas 20 partidas, seis como titular, com um gol e duas assistências. O meia ganhou chances com Ramón Díaz após longo período sem ser utilizado por Roger Machado.

Mesmo que o Inter não tenha a definição sobre quem será o treinador, o executivo e o vice de futebol, há a certeza de que Romero não renovará o contrato. Aos 33 anos, ele desperta o interesse de equipes como Cerro Porteño e Olimpia, ambos do Paraguai.

Em entrevista à ABC Collor, principal emissora do país vizinho, Victor Agüero, vice-presidente do Cerro, admitiu a chance de o jogador retornar ao clube, mas questões financeiras pesam:

— No dia em que ele decidir voltar, ele sempre será uma opção para o Cerro, mas isso depende mais da decisão dele de querer retornar ao país, assim como fizeram Juan Iturbe, Cecilio Domínguez e Bruno Valdez. Se ele estiver em condições de voltar, faremos o possível (para contratar o jogador) — declarou Victor Agüero.

Irmãos reunidos?

O sonho do clube paraguaio seria repatriar os irmãos Romero. O gêmeo de Óscar, Ángel, ídolo do Corinthians, também vive uma indefinição em São Paulo. Ambos foram revelados pelo Cerro no começo da década passada.

O Inter tem outros três jogadores com contrato até o final de dezembro: Mercado, Bruno Henrique e Lucca Drummond. Os emprestados Carbonero e Victor Gabriel podem ser comprados, mas dependem de tratativas com outras equipes.