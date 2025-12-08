"Me senti intimidada", diz repórter que teve fone retirado por Bernabei após jogo do Inter

Após o apito final da vitória do Inter sobre o Bragantino, que salvou o clube do rebaixamento, uma imagem rodou as redes sociais e rendeu repercussão imediata.

Enquanto gravava a comemoração de jogadores com a torcida atrás de um dos gols, a repórter da Rádio Inferno, Nani Chemello, teve o fone retirado pelo lateral Bernabei.

Após mexer no equipamento de trabalho da jornalista, o jogador disse "Fala agora! Fala agora!", em alusão às críticas sofridas ao longo da temporada. Procurada pela reportagem de GZH, Nani afirmou que se sentiu "intimidada" com a atitude do jogador:

— Fiquei sem entender o que estava acontecendo. Não me senti agredida, mas me senti intimidada. Ele não tem o direito de mexer no meu equipamento. Me senti incomodada — afirmou.

Depois do episódio, a jornalista relatou o ocorrido em live. O diretor executivo, André Mazzuco, o diretor esportivo, D'Alessandro, e o vice-presidente jurídico, Jorge Oliveira Filho, procuraram a repórter para, em nome do clube, pedir desculpas pelo ocorrido.

— Prestaram a solidariedade. Me pediram desculpas em nome do clube — afirmou Nani.

Bernabei deve tomar uma advertência interna. A jornalista também falou sobre a repercussão que a intimidação tomou imediatamente após a publicação do vídeo:

— Eu não consigo nem mexer no meu celular direito. Recebi muitas mensagens de apoio, mas algumas pessoas me ofendendo também. Não estou conseguindo aproveitar um momento que era pra ser bom pra mim — lamentou.

Em suas redes sociais, a jornalista também se manifestou. No X, antigo Twitter, ela fez uma postagem sobre o fato.

