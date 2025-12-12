Ligação de Abel, prazo e projeto: os bastidores da busca do Inter por Tite 

Tite é o "ficha 1" do Inter para o cargo de técnico em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Inter quer Tite como técnico para 2026. Prevendo um time mais modesto e sem prometer títulos, a direção colorada aposta que o treinador possa conduzir uma temporada de reconstrução.

Abel Braga, oficializado como diretor técnico do clube nesta sexta-feira (12), foi quem fez o contato com Tite. O agora dirigente colorado ligou para o amigo de longa data nos últimos dias e apresentou a ideia de um retorno ao técnico campeão da Sul-Americana de 2008.

Durante a conversa, Abel quis saber se Tite estaria disposto a abraçar um projeto menos ambicioso do que os últimos assumidos pelo treinador. Desde que saiu do Flamengo, em setembro de 2024, o ex-técnico da Seleção priorizou o cuidado com a saúde mental e só anunciou a volta ao mercado nas últimas semanas.

Tite se mostrou aberto durante a conversa, viu com bons olhos a procura e pediu alguns dias para o andamento das discussões. A expectativa é que ele responda se pode ou não assumir o Colorado até segunda-feira (15).

Em entrevista coletiva nesta sexta, o presidente Alessandro Barcellos negou um contato oficial com o treinador.

— Tite é um grande treinador, sempre vai estar na pauta na medida em que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações. Mas não tive essa conversa ainda porque entendemos que é necessário montar um perfil de treinadores, e, a partir daí, tomar a decisão. Tite sabe disso. Ele deu declarações importantes sobre o Inter. Mas não teve contato formal do clube diretamente sobre isso — afirmou.

A reportagem de Zero Hora confirmou que o contato telefônico entre Abel e Tite aconteceu antes da oficialização de Abel como dirigente. Não houve uma proposta oficial ao treinador, ainda que algumas ideias sobre o projeto tenham sido trocadas entre as partes.

Alternativas

Tite é o "ficha 1" do Inter para o cargo, mas a direção trabalha com outros nomes. Um outro técnico brasileiro também foi procurado por Abel, além de dois nomes estrangeiros que estão no radar e que devem ser contatados pela direção em breve.

O interesse da direção colorada não é recente e o nome foi monitorado pelo CAPA desde que o treinador anunciou a retomada da carreira. A amizade com Abel é vista como um possível trunfo para convencer o treinador e garantir uma estabilidade no cargo.

Ao mesmo tempo, o Inter sabe que a concorrência pelo treinador pode ser pesada. Sondagens recentes da Europa podem atrapalhar o sonho colorado. Além disso, de acordo com a ESPN, o Cruzeiro também avalia Tite em eventual saída de Leonardo Jardim.