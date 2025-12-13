Lideranças do Inter se reúnem com Alessandro Barcellos; veja o que foi debatido

Barcellos tem mandato até o final de 2026. André Ávila / Agencia RBS

Líderes de todos os movimentos políticos do Inter estiveram reunidos na manhã deste sábado (13) com o Conselho de Gestão, no Estádio Beira-Rio. O encontro contou com a presença do presidente Alessandro Barcellos.

A convocação foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Gustavo Juchen, responsável por conduzir a troca de ideias. A reunião, com pouco mais de duas horas de duração, não contou uma pauta específica, mas teve como tema central a situação vivida pelo clube. Entre os participantes estavam Leonardo Aquino, José Amarante e Luiz Fernando Zachia.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, não foram debatidos assuntos relacionados ao departamento de futebol, como a busca por um novo treinador, contratações ou saídas do atual elenco colorado.

Uma proposta levantada pelo presidente Alessandro Barcellos foi a de que os candidatos à presidência do Inter, na eleição prevista para a reta final 2026, iniciem uma espécie de transição com a atual gestão. No entanto, não houve indicação de nomes para esse processo.

O principal encaminhamento do encontro foi a necessidade de alteração na peça orçamentária apresentada para 2026, que previa receitas provenientes da participação do clube em competições da Conmebol na próxima temporada.

Como o Inter não se classificou para a competição, esses valores, por óbvio, não podem constar no orçamento. Ficou acertado que o documento será retificado.

Não foi agendado um novo encontro com as lideranças políticas do Inter para os próximos dias. Contudo, ficou aberta a possibilidade de que essas reuniões passem a ocorrer mensalmente.