Leitores de ZH elegem a maior decepção do Inter em 2025; saiba quem é

Borré é um dos principais salários do Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter terminou o ano de 2025 com a conquista do Gauchão após oito anos. No Brasileirão, sofreu até a última rodada na luta contra o rebaixamento para a Série B e terminou na 16ª posição.

Em enquete realizada por Zero Hora, os torcedores do Colorado escolheram Borré, com 57,1% dos votos, como a maior decepeção colorada na temporada. Ao todo, foram registrados 1.126 votos.

O colombiano fez oito gols em 47 partidas. Para um dos maiores salários do elenco do Inter, foi muito pouco. Alternou momentos de titularidade e de banco de reservas, inclusive em partidas importantes para o clube na temporada.

Borré ficou à frente de Valencia (25%), Bernabei (9,6%), Rochet (6,5%) e Wesley (2%).

Confira o resultado da enquete

Reprodução / Zero Hora