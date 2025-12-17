Leitores de ZH elegem a maior decepção do Inter em 2025; saiba quem é

O Inter terminou o ano de 2025 com a conquista do Gauchão após oito anos. No Brasileirão, sofreu até a última rodada na luta contra o rebaixamento para a Série B e terminou na 16ª posição.
Em enquete realizada por Zero Hora, os torcedores do Colorado escolheram Borré, com 57,1% dos votos, como a maior decepeção colorada na temporada. Ao todo, foram registrados 1.126 votos.
O colombiano fez oito gols em 47 partidas. Para um dos maiores salários do elenco do Inter, foi muito pouco. Alternou momentos de titularidade e de banco de reservas, inclusive em partidas importantes para o clube na temporada.
Borré ficou à frente de Valencia (25%), Bernabei (9,6%), Rochet (6,5%) e Wesley (2%).
Confira o resultado da enquete
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲