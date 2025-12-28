Lateral do Inter vive impasse após não se acertar com Vitória e tem futuro indefinido

Lateral-esquerdo Ramon foi um dos destaques do Vitória Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

De volta ao Inter após ter sido emprestado para o Brasileirão, o lateral-esquerdo Ramon vive impasse com o Vitória. Ele não aceitou as primeiras ofertas do clube baiano e tem futuro indefinido. Ele não será aproveitado no Beira-Rio.

O Vitória fez uma proposta para comprar o jogador, e o Inter concordou. Mas não houve acerto com o jogador. Há uma diferença grande entre as pedidas.

Depois de não aprovar pelo Inter, que pagou cerca de R$ 9 milhões ao Olympiacos, da Grécia, no ano passado, Ramon foi emprestado ao Vitória. Ele disputou 18 jogos, todos pelo Brasileirão, e foi bem em Salvador. Tanto que os baianos tentam renovar sua permanência.

Seu contrato com o Inter vai até o final de 2027. Mas Ramon já foi avisado pela direção de que não vai jogar no Inter em 2026.