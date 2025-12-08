Jogadores do Inter passam por exames nesta segunda-feira

Elenco ainda não foi liberado para o período de férias. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os jogadores do Inter ainda não entraram oficialmente no período de férias. Nesta segunda-feira (8), o elenco cumpre um protocolo importante visando a temporada de 2026. Divididos em grupos, os atletas realizam exames em uma clínica na capital gaúcha.

Essa bateria de avaliações clínicas, feita após o último jogo da temporada, é fundamental para agilizar os processos relacionados à preparação para o próximo ano. Normalmente, esse tipo de exame ocorre no início da pré-temporada, mas, como o intervalo será curto, uma vez que o Gauchão e o Brasileirão começam em janeiro, a ideia foi ganhar tempo.

Os exames acontecem durante a manhã e a tarde desta segunda-feira e podem se estender até a terça-feira (9). Ainda não há confirmação oficial, mas o período de férias dos jogadores deve começar a partir da próxima quarta-feira (10). O clube ainda irá divulgar o calendário de férias e a data de reapresentação do elenco.

Na metade deste ano, o Clube já havia liberado os jogadores para um período de 15 dias de férias. Ou seja, em tese, seriam mais 15 dias de descanso para o grupo de jogadores do Inter. Como o retorno seria próximo as datas festivas de dezembro, não se pode descartar o retorno para os primeiros dias de 2026.