Jogadores do Inter fazem mea-culpa pelo momento no Brasileirão em primeiros contatos com Abel Braga

Jogadores do Inter deram boas-vindas ao Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

As primeiras 24 horas de Abel Carlos da Silva Braga na oitava passagem pelo Inter começam a surtir efeito no ambiente do Inter. O ídolo, que topou o desafio de remobilizar a equipe, que está na zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para o término da competição, já fez as primeiras ações no vestiário.

Após os contatos iniciais, os atletas reconheceram a responsabilidade pelo mau momento e reafirmaram comprometimento para escapar da queda.

A reação da torcida no aeroporto, CT Parque Gigante, mas principalmente nas redes sociais ao retorno do técnico campeão mundial causou impacto no grupo de jogadores. O cenário, aliado com manifestações do profissional, aposentado da função há alguns anos, para tentar livrar o time da Série B, gerou, segundo um jogador escutado por Zero Hora, retomada da confiança.

Abel Braga pediu uma espécie de trégua aos torcedores antes do primeiro treino. O ato foi bem quisto internamente pela pressão dos últimos resultados.

Entretanto, no vestiário, já no domingo (30), antes do primeiro trabalho, o treinador fez questão de sensibilizar os atletas da capacidade individual e pedir dedicação máxima nos confrontos diante de São Paulo e Bragantino para conseguir os pontos necessários para seguir na elite do futebol brasileiro.

Entre líderes do plantel, jovens e estrangeiros, nas breves manifestações internas, os jogadores fizeram mea-culpa de desatenções e atos que levaram o Colorado à posição desconfortável em pleno dezembro. O discurso unânime para a nova comissão técnica é que eles mesmos vão tirar o Inter da situação. Eles reconheceram a responsabilidade em tantos resultados negativos recentes.

Abel Braga comandou dois treinos e viveu relativamente pouco no CT Parque Gigante com o atual elenco. A partir desta noite, já em Guarulhos, na concentração, poderá ampliar conversas e o processo de integração do vestiário para conseguir a reação anímica desejada.

Ajustes táticos foram promovidos antes do deslocamento. O time deverá retomar o sistema com três zagueiros e três volantes. A confirmação ocorre em treino fechado no CT do Corinthians nesta terça-feira (2). A viagem para Santos ocorre somente na manhã do dia da partida contra o São Paulo, na Vila Belmiro, marcada para 20h.