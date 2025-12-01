Inter

Remobilização
Notícia

Jogadores do Inter fazem mea-culpa pelo momento no Brasileirão em primeiros contatos com Abel Braga

Elenco assume responsabilidade e se compromete com reação para se livrar do rebaixamento

Saimon Bianchini

Direto de Guarulhos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS