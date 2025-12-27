Jogador revelado pelo Inter é anunciado pelo Ceará

Promovido aos profissionais em 2017, Juan Alano fez 32 jogos pelo Colorado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Ceará anunciou na sexta-feira (26) um velho conhecido do Inter. Trata-se do meia-atacante Juan Alano, de 29 anos, revelado pelo Colorado na década passada.

O atleta estava no futebol japonês desde 2020 defenderá o Vozão na próxima temporada. O contrato é valido até o final de 2026.

Lembra dele?

Revelado pelo Inter em 2017, Juan Alano fez 32 jogos pelo Colorado. Costumava ser opção no banco e nunca se firmou como titular.

Em 2019, foi emprestado ao Coritiba e teve uma sequência significativa, disputando 44 jogos. No ano seguinte, partiu para o Japão, ao ser negociado com o Kashima Antlers — o Inter o vendeu por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,7 milhões à época).

Em três temporadas no clube japonês, Juan Alano disputou 85 jogos e teve 19 participações diretas em gols. Nas últimas quatro temporadas, representou o Gamba Osaka. Ao todo, foram 103 jogos e 26 participações diretas em gols pelo clube.