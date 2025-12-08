Inter zerou débitos com atletas antes da vitória que garantiu permanência na Série A

Débitos com os atletas foram pagos antes do jogo contra o Bragantino. Jeff Botega / Agencia RBS

Antes de encarar os 90 minutos mais decisivos da temporada, os dirigentes do Inter tomaram uma decisão importante. Por meio de um empréstimo bancário, o clube quitou os salários do regime CLT, o valor referente ao 13º salário, férias e os direitos de imagem de todo o elenco.

O movimento ocorreu antes da partida contra o Bragantino, que garantiu a permanência do Inter na Primeira Divisão, no domingo (7). Os recursos para acertar os pagamentos em dia foram obtidos por meio de um empréstimo com um banco parceiro do clube.

No montante também está incluído o valor referente aos direitos de imagem, que havia sido repactuado com os jogadores. Assim, o Inter iniciará 2026 com os compromissos financeiros rigorosamente em dia.

Após a reformulação ocorrida na metade do ano, quando atletas com salários elevados deixaram o clube, houve uma redução considerável no custo mensal do futebol, com a folha mensal passando para a casa dos R$ 12 milhões.