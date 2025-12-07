Inter x Bragantino hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo (7), às 16h, pela 38ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota para o São Paulo por 3 a 0 na última rodada. Já o Bragantino goleou o Vitória por 4 a 0.
Escalações para Inter x Bragantino
Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Abel Braga
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem para Inter x Bragantino
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de As (RJ)
Onde assistir a Inter x Bragantino
Como chegam Inter x Bragantino
Inter
A situação do Colorado é complicada no Brasileirão. Para não ser rebaixado, precisa vencer no Beira-Rio e contar com resultados paralelos.
A tendência é de que o mesmo time que empatou com o Santos, no Beira-Rio, por 1 a 1, seja confirmado pelo treinador. Ou seja, a equipe teria Vitão e Mercado na zaga, três volantes e Vitinho ao lado de Borré no setor ofensivo.
Bragantino
O time paulista vem de goleada contra o Vitória em jogo atrasado da 34ª rodada. O Bragantino ainda tem chances de terminar o campeonato na oitava posição, o que poderia lhe render uma vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem.
Ingressos para Inter x Bragantino
