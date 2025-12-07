Inter

No Beira-Rio
Notícia

Inter vence Bragantino, resultados paralelos ajudam, e Colorado se mantém na Série A

Equipe de Abel Braga marcou com Gabriel Mercado, Alan Patrick e Carbonero; Jhon Jhon descontou para os paulistas

Rafael Diverio

