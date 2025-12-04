Inter terá preparação curta para a última rodada do Brasileirão

O jogo que vale a permanência do Inter na elite do futebol brasileiro em 2026 terá preparação curta. Após voltarem de Santos, onde perderam para o São Paulo, os jogadores foram liberados da atividade que estava marcada para a tarde desta quinta-feira (4).
Com isso, o técnico Abel Braga terá apenas duas sessões de treino para definir o time e o esquema a ser utilizado no jogo de domingo (7), no Beira-Rio, contra o Bragantino. A primeira atividade ocorrerá na tarde desta sexta (5), no CT Parque Gigante.
O último treinamento da temporada — e o último trabalho de campo antes da partida contra o Bragantino — será realizado na manhã de sábado (6). As duas atividades finais do ano acontecem com portões fechados no CT Parque Gigante.
Inter e Bragantino jogam no domingo, às 16h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela última rodada do Brasileirão. O Colorado precisa vencer o jogo e torcer por resultados paralelos para permanecer na Série A.