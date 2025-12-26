Inter tenta mudar a fotografia do elenco e deve ter mais jovens em 2026

O Inter de 2026 ainda não apareceu. Em fase de reconstrução do grupo para a próxima temporada, a direção e a comissão técnica iniciam os trabalhos para a próxima temporada. Não há jogadores contratados, e as saídas estão mais próximas do que as chegadas. A tendência é de que o time conte com mais jogadores da base e haja uma redução nos investimentos.
O grupo atual conta com 27 jogadores na equipe principal. Nesse número está o jovem goleiro Kauan Jesus, por exemplo, mas não consta o lateral Alisson, que chegou a jogar no Brasileirão.
Com certeza haverá negociações. Vitão está em vias de ser vendido para o Cruzeiro, Juninho interessa ao Coritiba. Dois atletas cujos contratos se encerram no final de dezembro não permanecerão, Óscar Romero e Alan Benítez. Gabriel Mercado pode renovar.
Três atletas voltam de empréstimo: o goleiro Keiller, o meia-atacante Gabriel Barros e o lateral-esquerdo Ramon. Desses, a única chance de tentativa de aproveitamento é Ramon. Os demais terão destinos longe do Beira-Rio.
O técnico Paulo Pezzolano afirmou não se importar de ter mais jogadores no elenco. Mas a tendência é de fechar entre 23 e 25 atletas no grupo principal. Mas com uma mudança de procedimento, explicada por ele mesmo:
— A quantidade de jogadores varia, podem ser 23, 24, 25, mas gosto de ter meninos por perto. No dia a dia teremos mais atletas porque minha metodologia de treinos utiliza mais jogadores também. Quero que a categoria sub-20 esteja ao lado. Já vi que tem jovens muito interessantes.
A apresentação do primeiro grupo colorado será no dia 27. A maior parte dos atletas será da categoria sub-20. Depois, em 3 de janeiro, voltam das férias os atletas da equipe principal. As três primeiras rodadas do Gauchão serão disputadas por essa equipe de jovens.
Grupo colorado para o começo de 2026 até agora
- Goleiros: Rochet, Anthoni, Ivan e Kauan Jesus
- Laterais: Aguirre, Bernabei
- Zagueiros: Vitão, Mercado, Clayton Sampaio, Juninho e Victor Gabriel
- Volantes: Thiago Maia, Luis Otávio, Ronaldo, Richard, Bruno Henrique, Bruno Gomes
- Meias: Alan Patrick, Alan Rodriguez, Bruno Tabata, Gustavo Prado
- Atacantes: Carbonero, Borré, Vitinho, Ricardo Mathias
