Inter

Mercado da bola
Notícia

Inter tenta fechar contratação de diretor nesta sexta para encaminhar negociações de jogadores

Fabinho Soldado, executivo campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, é o nome buscado; caso não acerte, clube pode optar por solução caseira

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS