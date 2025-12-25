Inter tenta fechar contratação de diretor nesta sexta para encaminhar negociações de jogadores

Fabinho Soldado deixou o Corinthians no final da temporada Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians / Divulgação

O Inter tenta fechar, nesta sexta-feira (22), a contratação de Fabinho Soldado como novo diretor executivo. O ex-dirigente do Corinthians está livre no mercado desde o domingo passado, quando conquistou a Copa do Brasil e desde sempre é a prioridade colorada. Inclusive, é o único nome procurado. A tendência é de que, se não houver acordo, o clube gaúcho promova Felipe Dallegrave ao cargo.

Fabinho teve conversas com o presidente Alessandro Barcellos, mas ainda não houve acordo. Existia uma divergência entre o pedido pelo profissional e a oferta do Inter. Mas o Inter alimenta uma expectativa positiva de contar com o profissional, volante da equipe em 2006, campeão da Libertadores e do Mundial.

Caso não seja possível fechar a contratação, o clube não deve buscar outro dirigente no mercado. Felipe Dallegrave, atual diretor de futebol para as áreas de Gestão e Jurídica, será promovido a diretor executivo. Ele foi bastante elogiado por Abel Braga, diretor esportivo, e poderia receber essa oportunidade.

Mas independentemente do desfecho, a intenção é terminar tudo até o final desta semana. A direção entende ser fundamental ter a ocupação desse cargo para dar sequência às negociações que ocorrem para jogadores, tanto de chegada quanto de saída.

Jogadores