Inter tem interesse em zagueiro brasileiro que atua no futebol mexicano

Dória (E) atuou pelo Santos Laguna antes de se transferir ao Atlas, ambos do México. Pedro Pardo / AFP

Uma das alternativas do Inter para repor a iminente saída de Vitão pode ser o brasileiro Dória, de 31 anos. O zagueiro, que passou por Botafogo e São Paulo no Brasil, está no Atlas, do México.

Por enquanto, não há uma conversa avançada do Inter com o jogador. O Colorado observa uma possível rescisão de contrato do atleta, que tem valores pendentes a receber do clube mexicano.

O interesse do Inter no zagueiro foi noticiado inicialmente pelo jornalista Lucas Collar.

O contrato de Dória com o Atlas tem duração até junho de 2027. Interessado em retornar ao Brasil, o jogador não descarta abrir mão de parte dos valores que tem a receber para conseguir ficar livre no mercado.

Titular no Atlas, o zagueiro participou de 13 jogos desde o início da temporada mexicana, em julho. De lá para cá, ficou fora de apenas três partidas pelo clube mexicano.

Carreira

Dória surgiu no Botafogo, onde atuou até 2014 antes de se transferir para o Olympique de Marselha, da França. Em 2015, o jogador foi emprestado ao São Paulo.

Em 2018, o defensor desembarcou no México para atuar pelo Santos Laguna, onde permaneceu até 2024, quando se transferiu para o Atlas.