Inter tem desafio de baixar idade e dar mais intensidade ao time em 2026

Mercado (38) e Alan Patrick (34) são os jogadores com as idades mais elevadas do grupo colorado. Filipe Duarte / Agência RBS

Se ficar apenas na idade, a média do Inter está dentro dos padrões do futebol brasileiro. Talvez, até, um pouco abaixo. Na comparação com o Grêmio, por exemplo, são dois anos a menos. Com o Flamengo, cinco. O que parece faltar ao time colorado vai além da faixa etária. Está mais no campo da forma física.

Os titulares habituais da equipe têm idade média de 26 anos. Mercado é jogador mais velho, tem 38 anos. Além dele, só Rochet, Alan Patrick e Borré têm mais de 30. Todos os demais variam dos 24 (Bruno Gomes) aos 28 (Thiago Maia).

Idade por idade, portanto, não é um problema. O caso colorado de pouca força carrega junto outros aspectos.

— Sim, idade é um problema no Inter, mas não está separada de outros fatores que determinam a qualidade do time, como o perfil e a qualidade dos jogadores. São atletas de pouca vitalidade física, ou intensidade, como preferir. Bruno Henrique, do Flamengo, tem 34 anos, mas o Inter não tem, no grupo, nenhum jogador que se aproxima da qualidade dele — opina o narrador da Rádio Gaúcha Marcelo de Bona.

De fato, o Flamengo prova que a idade elevada não é um impeditivo para o sucesso. Do time que começou a final da Libertadores, apenas três jogadores tinham menos de 30 anos. Nenhum nasceu antes de 2000. Os mais jovens eram Samuel Lino (26), Carrascal (28) e Léo Pereira (29). Em compensação, são atletas com boa condição física para suportar os jogos e a maratona.

— Temos que reconhecer que erramos na montagem do equilíbrio do grupo, em termos técnicos, físicos e mentais. A formação do grupo teve carências importantes. Quando percebemos todas essas questões já não tinha mais janela. Temos de reavaliar a questão física e também a altura — disse o presidente Alessandro Barcellos.

O Inter apostará na vitalidade em 2026. Mais até do que na idade.

Média idade - 26 anos