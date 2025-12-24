Inter tem "caminho livre" e abre conversas para contratar executivo de futebol

Fabinho deixou o Corinthians após título da Copa do Brasil. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

A saída de Fabinho Soldado do Corinthians, na noite de terça-feira (23), abriu caminho para o Inter tentar fechar a contratação do executivo de futebol.

Nas últimas horas, o Inter teve uma nova conversa com Fabinho. Um dos pontos de entrave no momento é o alto salário que o profissional recebia em São Paulo.

O ex-volante, que foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo Colorado, goza de admiração da direção colorada há bastante tempo. Desde 2021, quando virou gerente de futebol no Flamengo, o profissional é monitorado pelos gaúchos.

Ainda em 2024, quando Magrão deixou o Inter, os dirigentes fizeram uma proposta a Fabinho. Com apenas seis meses de trabalho no Corinthians à época, ele recusou a oferta.

Nas últimas semanas, o Inter fez contatos com o profissional e ouviu que a conversa só avançaria caso ele deixasse o clube paulista. A decisão só seria tomada após a final da Copa do Brasil, vencida pelo Timão.

O cargo está vago no Beira-Rio desde o último dia 9, quando André Mazucco foi desligado. Com a demissão do executivo, o então diretor de futebol, D'Alessandro, pediu desligamento. Abel Braga seguiu no clube e assumiu o cargo do argentino.