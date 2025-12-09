Inter sofre transfer ban da Fifa

O Inter sofreu, nesta terça-feira (9), um transfer ban por parte da Fifa. Com isso, o clube está proibido de registrar jogadores enquanto a dívida perdurar.
A reportagem de Zero Hora não confirmou qual é a dívida que gera a proibição. Por ser uma punição da Fifa, certamente trata-se de uma negociação internacional.
A situação financeira do clube é delicada. Recentemente, houve novo atraso nos pagamentos da Alfa, patrocinadora master que recentemente teve o contrato com o Grêmio rescindido judicialmente.
Nos últimos meses, o Lanús foi um dos clubes de fora do país a cobrar o Inter na Fifa por uma dívida referente à compra de Braian Aguirre. Em novembro, o Colorado quitou os valores, que giravam em torno de 100 mil dólares (R$ 565 mil) pela cotação fixada à época.
Após a decisão, o Inter se manifestou. Em nota o clube afirmou que "o transfer ban implementado pela FIFA está relacionado a um trâmite bancário já quitado, referente a um compromisso assumido com outra instituição", e que espera a "regularização processual" nos próximos dias.
Veja abaixo a nota do Inter na íntegra:
O Sport Club Internacional esclarece que o transfer ban implementado pela FIFA está relacionado a um trâmite bancário já quitado, referente a um compromisso assumido com outra instituição. O pagamento devido foi efetuado, e o Clube aguarda apenas a regularização processual nos próximos dias, com o consequente levantamento da restrição. O Inter reforça que segue atento ao cumprimento de suas responsabilidades financeiras.