Inter sofre transfer ban da Fifa

Clube está proibido de registrar jogadores. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter sofreu, nesta terça-feira (9), um transfer ban por parte da Fifa. Com isso, o clube está proibido de registrar jogadores enquanto a dívida perdurar.

A reportagem de Zero Hora não confirmou qual é a dívida que gera a proibição. Por ser uma punição da Fifa, certamente trata-se de uma negociação internacional.

A situação financeira do clube é delicada. Recentemente, houve novo atraso nos pagamentos da Alfa, patrocinadora master que recentemente teve o contrato com o Grêmio rescindido judicialmente.

Nos últimos meses, o Lanús foi um dos clubes de fora do país a cobrar o Inter na Fifa por uma dívida referente à compra de Braian Aguirre. Em novembro, o Colorado quitou os valores, que giravam em torno de 100 mil dólares (R$ 565 mil) pela cotação fixada à época.

Após a decisão, o Inter se manifestou. Em nota o clube afirmou que "o transfer ban implementado pela FIFA está relacionado a um trâmite bancário já quitado, referente a um compromisso assumido com outra instituição", e que espera a "regularização processual" nos próximos dias.

Veja abaixo a nota do Inter na íntegra: