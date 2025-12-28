Inter renovará com volante para 2026; saiba os detalhes

Bruno Henrique oscilou entre a titularidade e a reserva ao longo do ano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Bruno Henrique prorrogará contrato com o Inter por mais uma temporada. O volante, que tinha vínculo o fim deste ano, atingiu as metas estabelecidas para acionar a cláusula de renovação automática. A menos que ocorra uma renegociação nos próximos dias, ele estará na apresentação do grupo de Paulo Pezzolano, prevista para 3 de janeiro.

O camisa 8 oscilou entre a titularidade e a reserva ao longo do ano. Participou de 49 das 63 partidas da equipe, 32 delas como titular. Marcou três gols e contribuiu com duas assistências.

O jogador de 36 anos tem como as principais atribuições ajudar na recomposição e auxiliar na construção das jogadas. Também é uma das vozes ativas do vestiário.

Com a sequência no Colorado, Bruno Henrique disputará posição com Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez. Nomes como Tabata, Richard e Ronaldo são outras opções para o setor.

O volante está no Beira-Rio desde 2023. Acumula 136 jogos. Balançou as redes em nove oportunidades e deu sete assistências.

Após definir a situação de Bruno Henrique, a direção precisa resolver os futuros de Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Raykkonen. O argentino tem contrato até o fim do ano, enquanto os garotos até 31 de janeiro. Victor inclusive já se apresentou e treina com o grupo que jogará o Gauchão. Romero já procura clube. Carbonero terá os direitos econômicos adquiridos junto ao Racing.