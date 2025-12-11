Inter renova com titular até 2028

Aguirre ganhou valorização salarial. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter já assinou e registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF uma renovação com um titular até 2028. Braian Aguirre, que assumiu a posição durante a temporada, ganhou valorização salarial e prorrogou o vínculo por mais um ano, além de cláusula de renovação até 2029.

Contratado em setembro de 2024, ele ficou os primeiros meses de adaptação no banco para Bruno Gomes e foi utilizado como lateral-esquerdo, função que desempenhou no Lanús, equipe formadora.

Neste ano, com a grave lesão do antigo dono da posição, recebeu sequência e se firmou no time com os três técnicos do período: Roger Machado, Ramón Díaz e Abel Braga.

O vínculo anterior tinha duração até o final de 2027, mas a remuneração era considerada baixa para os padrões do futebol brasileiro e também do próprio Colorado. O Inter tratou de costurar uma negociação nos últimos meses para assinar, em novembro, o novo contrato com prorrogação de um ano e renovação por outro.

Aguirre no BID. Reprodução / Reprodução

Já houve atualização no sistema de contratos da CBF, o BID na última segunda-feira (8). O clube ainda não oficializou a renovação, mas confirma nos bastidores a operação.

Aguirre tem 25 anos e tende a seguir como titular na posição, já que Bruno Gomes voltou a ser utilizado na função original: no meio-campo. Alan Benítez, que não engrenou no Beira-Rio, pode ser liberado para outra equipe na próxima janela de transferências dependendo da diretoria e da próxima comissão técnica. Café, como é conhecido, tem 55 jogos com a camisa colorada, dois gols e quatro assistências.