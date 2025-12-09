Inter recusa proposta do Flamengo por Vitão e fecha as portas para abatimento da dívida de Thiago Maia

Vitão tem vínculo até 2026 e 80% dos direitos econômicos pertencem ao clube. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo apresentou uma investida nos últimos dias por Vitão. O zagueiro do Inter recebeu uma proposta do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores. A oferta inicial pelo jogador de 25 anos era composta por dinheiro mais abatimento da dívida pendente de Thiago Maia. Os cariocas chegaram a articular um outro modelo, mas o clube fechou as portas para a transação.

O valor costurado entre empresários e os clubes para a venda ser concretizada é de 9 milhões de euros, cerca de R$57 milhões de reais. Entretanto, o Flamengo propôs na composição: 5 milhões de euros de pagamento e os outros 4 milhões no abatimento da dívida, que está em atraso, de Thiago Maia.

O Inter recusou a condição. O Colorado entende que está com apenas parte dos pagamentos atrasados. Nos próximos dois anos, em quatro parcelas, 2,2 milhões de euros devem ser bancados. Em agosto, o a CNRD (Câmara Nacional de Resolução e Disputas) condenou o pagamento de 1,5 milhões de euros pela dívida original, juros e custas. Depois, outra transferência de 550 mil euros deveria ter sido realizada.

O Flamengo chegou a costurar que envolveria apenas as quantias em atrasos (cerca de 2 milhões de euros) e aumentar a proposta para chegar aos 9 milhões solicitados pelo Inter, mas o tema foi barrado. Com isso, as negociações não avançaram, já que o Rubro-Negro está envolvido com a disputa da Copa Intercontinental, no Catar.

O Palmeiras, que estaria interessado, não procurou a direção colorada até o momento e há sondagens do mercado do exterior. Vitão tem vínculo até 2026 e 80% dos direitos econômicos pertencem ao clube.