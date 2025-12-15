Inter recusa proposta do Athletico-PR por Bruno Gomes

Proposta foi rejeitada pelo clube. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O interesse do Athletico-PR em Bruno Gomes virou proposta oficial para o Inter. Porém, o colorado recusou a investida pelos baixos valores e projeto de aproveitamento do volante no Beira-Rio. O São Paulo também demonstrou interesse no atleta, mas não confirmou oferta.

O desejo paranaense em Bruno Gomes foi revelado por Zero Hora na última semana. Depois, o Furacão, que tenta qualificar o plantel na volta à Primeira Divisão, confirmou uma proposta.

A oferta seria de 4 milhões de euros, R$25,5 milhões na cotação atual, pela liberação do meio-campista de 24 anos. A direção do Inter admite a procura, mas garante que o montante apresentado foi inferior.

O São Paulo ficou apenas na sondagem até o momento. O Tricolor Paulista tem cenário indefinido após polêmicas com a diretoria e pode não confirmar o interesse.

Além disso, o Colorado também descarta uma transferência pela importância do jogador para 2026. Ele pretende atuar no meio-campo, mas também pode eventualmente ser aproveitado na lateral direita.