Inter quita dívida e sai do transfer ban da Fifa

Inter não consta mais na lista de clubes proibidos pela Fifa de registrar jogadores. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter não está mais proibido de registrar jogadores. O clube foi liberado pela Fifa após quitar o débito que tinha pela contratação de um jogador, cujo nome não foi divulgado, e não consta mais na lista do transfer ban.

Na terça-feira (9), o Inter se juntou a Grêmio e Corinthians entre os grandes brasileiros proibidos de registrar jogadores. Essa punição se dá quando não há o pagamento por alguma transferência. Para sair da lista, é preciso acertar-se com o credor e informar a Fifa.

Em nota, o Inter informou que "o transfer ban aplicado pela Fifa foi oficialmente levantado após a conclusão do trâmite processual. O pagamento já havia sido realizado e o processo foi devidamente regularizado".