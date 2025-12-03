Inter programa reunião para acertar permanência de Abel Braga

Tendência é de que Avel seja anunciado como coordenador técnico, cargo que exerceu em 2023 no Vasco da Gama. Jeff Botega / Agência RBS

O Inter programa para a próxima semana uma reunião com Abel Braga. O objetivo é debater a possibilidade de que o técnico assuma outro cargo no clube.

Segundo a direção, o foco está dentro de campo em conseguir seis pontos nas duas últimas rodadas. Com isso, o Colorado pretende falar com Abel antes do retorno dele para o Rio de Janeiro, previsto para o começo da próxima semana.

Avaliação interna

O encontro entre os dirigentes e o ídolo tende a ocorrer entre domingo (7) e segunda-feira (8). A nomenclatura do cargo e área de atuação serão debatidas. A tendência é de que ele seja anunciado como coordenador técnico, cargo que exerceu em 2023 no Vasco da Gama.

Uma leitura realizada internamente é de que o contato por uma semana de Abel Braga com os atletas em 2025 já colaborará até mesmo em algumas definições. Élio Carravetta é outro que tem possibilidade de permanecer numa função ligada à preparação física.

Abel Braga tem o desejo de trabalhar com D’Alessandro, atualmente, diretor esportivo. O treinador, aposentado desde 2022, pondera apenas que não poderá viajar com muita frequência por questões particulares.