Inter pode disputar quatro competições em 2026; confira o calendário

Beira-Rio receberá menos jogos em 2026 na comparação com 2025. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em 2026, o Inter estará fora das competições continentais. Na briga para voltar à Libertadores ou à Sul-Americana, o Colorado vai buscar a classificação por meio da Série A do Brasileirão ou da Copa do Brasil, que oferecerá duas vagas a partir do ano que vem.

O Inter ainda poderá competir na inédita Copa Sul-Sudeste em 2026. O Colorado garantiu a vaga por ser o campeão do Gauchão 2025 e não estar nas competições continentais. No entanto, a CBF oferece a possibilidade de qualquer time abdicar da disputa, sem sofrer punição por parte da entidade. O clube ainda não se manifestou sobre jogar ou não este novo torneio regional.

No meio do ano, haverá paralisação da temporada devido à Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá. O calendário da Série A será interrompido de 1º de junho a 19 de julho.

Confira o calendário do Inter em 2026

Gauchão

Início em 10 de janeiro e final em 8 de março. São seis rodadas de fase de grupos, quartas de final em jogo único, semifinais em ida e volta e final em ida e volta.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro ocorrerá entre 28 de janeiro e 2 dezembro, com um intervalo para Copa do Mundo. A CBF já divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão.

Copa Sul-Sudeste

Caso decida disputar a Copa Sul-Sudeste, o Inter garante, pelo menos, mais seis jogos no calendário. Na primeira fase, as 12 equipes participantes são divididas em dois grupos que enfrentam um ao outro. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para as semifinais, disputadas em ida e volta, assim como a final.

A Copa Sul-Sudeste se inicia em 25 de março e se encerra em 7 de junho. A competição não é paralisada durante as datas Fifa.

Copa do Brasil

O Inter entra na Copa do Brasil na quinta fase da competição, junto aos outros times da Série A.

Fase 5: ida em 22 de abril e volta em 13 de maio

ida em 22 de abril e volta em 13 de maio Oitavas de final: ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto

ida em 2 de agosto e volta em 5 de agosto Quartas de final: ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro Semifinal: ida em 1º de novembro e volta em 8 de novembro

ida em 1º de novembro e volta em 8 de novembro Final: inédita final única em 6 de dezembro

Datas importantes

Data Fifa

Março: de 23 a 31

de 23 a 31 Setembro: de 21 de setembro a 6 de outubro

de 21 de setembro a 6 de outubro Novembro: de 9 a 17

de 9 a 17 Junho: 1º a 10

Parada para a Copa do Mundo

Em 1º de junho começa a data Fifa que se emenda com a Copa do Mundo. É também nesse dia que os clubes da Série A entram em recesso. Em 1º de julho, começa a intertemporada que vai até o final da Copa do Mundo, prevista para o dia 19 de julho.