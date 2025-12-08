Inter pode disputar nova competição da CBF em 2026; confira os participantes

Inter garantiu a permanência na Série A na última rodada do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a permanência na Série A do próximo ano garantida, o Inter já pode pensar nas competições que terá em 2026. Além de Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão, o clube terá um novo torneio para disputar: a Copa Sul-Sudeste.

O novo torneio da CBF ocorrerá pela primeira vez e contará com 12 equipes na disputa entre estados das regiões sul e sudeste: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A competição ocorrerá entre os dias 25 de março e 7 de junho. A classificação se dá por meio do resultado dos estaduais de 2025, excluindo times que estarão em campeonatos continentais.

Não é garantida, entretanto, a participação do Inter. A CBF oferece a possibilidade de qualquer clube abdicar da disputa, sem sofrer punição por parte da entidade. O clube ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema.

Regulamento da Sul-Sudeste

A Copa Sul-Sudeste terá dois grupos de seis times, com as equipes enfrentando em turno único as equipes da chave oposta.

Avançam os dois melhores de cada lado para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Na decisão, também haverá duas partidas para definir o campeão.

Equipes classificadas para a Copa Sul-Sudeste 2026

São Bernardo

Novorizontino

Sampaio Corrêa-RJ

Volta Redonda

América-MG

Tombense

Internacional

Juventude

Cianorte

Operário-PR

Avaí

Chapecoense