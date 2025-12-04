Inter mantém promoção e projeta 35 mil torcedores para última rodada contra o Bragantino

Clube realizou promoção nas partidas contra Atlético-MG e Santos. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter espera por 35 mil torcedores no Beira-Rio para o jogo decisivo contra o Bragantino, pela última rodada. Além de precisar vencer, o Colorado precisa torcer por dois resultados paralelos para escapar do rebaixamento. Todas as partidas estão agendadas para iniciar às 16h de domingo (7).

O clube mantém a mesma promoção das duas últimas partidas em casa, quando enfrentou Atlético-MG e Santos. Ou seja, todos os sócios podem adquirir ingresso gratuito no site Mundo Colorado, com algumas modalidades podendo levar um acompanhante consigo: Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-in e Patrimonial Clube.

Além disso, não sócios podem adquirir o ingresso por R$ 20 em todos os portões das áreas livres. Os preços também seguem reduzidos nas áreas de Cadeiras Locadas, para as quais os ingressos custam 50 reais para sócios e sócias Campeão do Mundo, 70 reais para associados(as) Nada Vai Nos Separar e 80 reais para torcedores e torcedoras não sócios. Para as modalidades Colorado Titular (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube e Parque Check-In, o valor da entrada nesse mesmo setor é de 30 reais.

Combinação de resultados

A equipe comandada por Abel Braga chega à última rodada na 18ª colocação, com 41 pontos. Por isso, precisa superar o Bragantino e torcer para que dois dos quatro adversários diretos não vençam.

O Vitória, que abre o Z-4, pode até mesmo empatar com o São Paulo, no Barradão. Já o Fortaleza, se empatar com o Botafogo, no Engenhão, o Colorado ainda precisará tirar dois gols de diferença do saldo. Por fim, o Santos, que recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, e o Ceará, que recebe o Cruzeiro no Castelão, precisam perder.