Inter inicia temporada de 2026 com garotos da base e retornos de empréstimo

Lateral-esquerdo Ramon deve receber novas oportunidades em 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A temporada do Inter começa neste sábado (27). O grupo que disputará as primeiras rodadas do Gauchão se apresenta no CT Morada dos Quero Queros, em Alvorada, para iniciar os treinos. A equipe será comandada por Pablo Fernández e será formada basicamente por jogadores da equipe sub-20 e alguns atletas que estavam emprestados.

As atividades ocorrerão no centro de treinamento da base até 30 de dezembro. Depois, haverá três dias de pausa para o réveillon e, no retorno, o grupo se apresentará no CT Parque Gigante. A partir de 3 de janeiro, serão incorporados ao grupo principal, comandado por Paulo Pezzolano.

A ideia inicial é de que o grupo alternativo seja utilizado em pelo menos três rodadas. O planejamento pode ser alterado de acordo com o desempenho no Estadual.

A equipe pode contar com três dos jogadores emprestados e que estão retornando. O goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Ramon e o meia-atacante Gabriel Barros voltam ao Inter serão opções. Caso não encontrem novos destinos, poderão ser aproveitados.

O plano é usar essas rodadas iniciais para dar oportunidade aos atletas. A partir dessas observações, Pezzolano decidirá pelo aproveitamento deles ou pela busca de reforços. É sabida a necessidade colorada de laterais, tanto esquerdo quanto direito, volantes e atacantes. Os centroavantes João Kempes e João Bezerra são alguns dos casos de aproveitamento no início de 2026.

Por conta do acúmulo de jogos, o Inter usará a equipe sub-17 na Copa São Paulo.