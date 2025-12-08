Inter inicia série de reuniões para definir mudanças para a próxima temporada

José Olavo Bisol não tem sua permanência garantida para 2026. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A segunda-feira (8) promete ser de muito trabalho no Estádio Beira-Rio. Membros do Conselho de Gestão estarão reunidos para iniciar o planejamento da próxima temporada. Há a possibilidade de mudanças em diversos setores do clube.

O departamento de futebol será analisado de forma criteriosa. Existe a possibilidade de saída do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Por outro lado, o executivo André Mazzuco pode ter sua permanência assegurada em razão do curto intervalo entre o término da atual temporada e o início da próxima.

Abel Braga também terá uma conversa com o presidente Alessandro Barcellos para definir seu futuro no clube. Uma certeza já existe: ele não seguirá como treinador da equipe. Abel deixou isso claro em sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Bragantino.

Na reunião desta segunda-feira (8), o nome do novo treinador também poderá entrar na pauta dos membros do Conselho de Gestão. Os dirigentes já avaliam técnicos que podem assumir a equipe para a próxima temporada.

O elenco de jogadores passará por uma forte reavaliação. Saídas devem ser confirmadas nos próximos dias. Jogadores como Alan Benítez, Romero e Bruno Henrique tendem a não permanecer. Já o zagueiro Mercado, que tem contrato até o final de dezembro, também terá seu futuro debatido.

O objetivo é de que muitos assuntos importantes, como a busca do novo treinador, sejam definidas ainda nesta semana. A ideia é contar com os profissionais exercendo suas novas funções nos próximos dias.