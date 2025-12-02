Inter inicia operação especial para "batalha" na Vila Belmiro em nome de permanência na Série A

Ler resumo

Abel Braga comandou o treino do Inter nesta terça. Inter / Divulgação

A operação do Inter para a batalha que terá na Vila Belmiro se assemelha à que fez contra o Ceará. A delegação viajou um dia antes do habitual, treinará na capital paulista e se deslocará para Santos apenas na quarta-feira pela manhã, horas antes do jogo contra o São Paulo, válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

É uma decisão na luta contra o rebaixamento: se vencer, bastará ganhar do Bragantino, no domingo, em casa, que estará garantido na Série A. Se empatar, pode ficar em condição favorável na partida de despedida da temporada. Mas, se perder, é grande a chance de a situação ser praticamente irreversível. Abel Braga fez testes em seus primeiros treinos e definirá a equipe na terça.

A atividade definitiva será no CT do Corinthians. O Inter fica hospedado em Guarulhos até quarta-feira. Usará as instalações corintianas pela proximidade e permanecerá na cidade para facilitar a logística. E também para fugir de eventual foguetório que torcedores do Santos (diretamente interessados na luta contra a queda) possam fazer em sua cidade. A chegada em Santos será na hora do almoço do dia do jogo. Os atletas irão para um hotel e ficarão concentrados até começar o deslocamento para a Vila Belmiro.

Qual será o time titular?

Para o jogo, Abel não descarta voltar para o esquema com três zagueiros. A novidade foi a montagem de um time sem um centroavante de ofício. A ideia é ter um time mais resguardado, mas com capacidade de pressionar o adversário. A formação esboçada teve Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alán Rodriguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho. Rochet deve seguir no gol.

Apesar de ter esboçado essa equipe, não é garantido que sejam esses os jogadores escolhidos. A escalação pode mudar de acordo com o treino de terça.

Abel avisou que não escalaria uma equipe tão ofensiva desde os primeiros minutos porque, caso a situação não saísse como planejado, as alterações seriam apenas em nomes, não em sistema ou estratégia. A presença de Borré também pode ser especulada. O colombiano foi elogiado pelo técnico por ser "casca grossa".