Inter garante a compra de zagueiro emprestado pelo Sport

Jovem (D) disputou 32 jogos com a camisa colorada em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter garantiu a permanência de Victor Gabriel para 2026. A diretoria colorada notificou o Sport de que irá exercer a preferência de compra do jovem de 21 anos que estava emprestado até o final deste ano e, a partir de agora, terá cinco dias para exercer o primeiro depósito.

Conforme estipulado em contrato, o Inter irá adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta pagando R$ 3 milhões. A reportagem de Zero Hora apurou que o valor será fatiado em sete parcelas de pouco mais de R$ 400 mil.

O prazo para efetuar a compra expirava nesta quarta (31), mas a negociação se arrastou devido ao interesse colorado em comprar um percentual maior do jogador. Entretanto, as conversas não evoluíram também por mudanças ocorridas na diretoria do clube pernambucano, com renúncia do antigo presidente e a eleição de um mandato tampão.

Novo contrato nos primeiros dias de janeiro

Como permaneceu em Porto Alegre e, inclusive, vinha treinando em Alvorada com o elenco que disputará as primeiras rodadas do Gauchão, Victor Gabriel firmará o novo contrato nos primeiros dias de janeiro. O tempo de vínculo e o reajuste salarial ainda serão discutidos com o estafe do jogador.

Natural de Tuntum, no Maranhão, o jovem foi revelado nas categorias de base do Sport como lateral-esquerdo. Chegou ao Rio Grande do Sul ainda em 2024, emprestado para a base colorada.