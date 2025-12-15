Inter ganha concorrente por Tite

Tite é um dos principais alvos do Cruzeiro para 2026. André Ávila / Agencia RBS

O Cruzeiro está sem treinador para 2026. Leonardo Jardim, que comandou a equipe neste ano, não seguirá no cargo, e o clube mineiro tem Tite como um dos principais alvos para a próxima temporada.

Assim, o Inter ganha um forte concorrente pelo ex-treinador da Seleção Brasileira, que vive um período sabático desde 2024, mas já se disse pronto para voltar. O Colorado já fez proposta para Tite, e a resposta deve ser dada até segunda-feira (15).

O clube mineiro disputará a Libertadores no ano que vem, um trunfo extra na comparação com os gaúchos. Outro ponto que prejudica o Inter é a instabilidade política do clube.

Um movimento liderado por um conselheiro do Inter, que pede assinaturas para o impeachment do presidente Alessandro Barcellos, causa dificuldades na tentativa de fechar a contratação do novo treinador para a temporada de 2026.

Fim da carreira de técnico?

Leonardo Jardim não quer seguir a carreira de técnico, e a saída do Cruzeiro foi oficializada nesta segunda-feira (15), segundo o ge.globo.

O Cruzeiro teve uma reunião com Leonardo Jardim nesta segunda-feira (15) para alinhar o acordo e selar a saída do técnico. A decisão partiu do treinador, que expressou o desejo de não trabalhar à beira do campo a partir de 2026, mesmo tendo contrato até o fim do próximo ano.

Funcionários e parte do elenco já souberam, nas últimas semanas, que a decisão do português estava tomada, mesmo com o treinador falando abertamente sobre a situação somente com a diretoria.

Ele, no entanto, evitou o tema para não mudar o foco em relação à Copa do Brasil. O Cruzeiro foi eliminado no domingo (14), na semifinal, para o Corinthians, após decisão por pênaltis.

Plano B do Cruzeiro

Além do nome de Tite, que ganhou força nos bastidores do clube mineiro, Artur Jorge, ex-Botafogo, é visto com bons olhos pela diretoria do Cruzeiro.

A tendência é de que Pedro Lourenço, Pedro Junio e Joaquim Pinto (diretor executivo) avancem nas tratativas pelo novo comandante ainda nesta semana.

Mesmo que o clube não queira ter a escolha atrapalhada pela pressa, há o receio de que eventual indefinição por longo período atrapalhe o planejamento para 2026.