Inter finaliza preparação para decisão contra o Bragantino; Borré deve ser a novidade no ataque

Borré treinou entre os titulares. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A preparação do Inter para a decisão deste domingo (7), diante do Bragantino, no Beira-Rio, está finalizada, ao menos dentro de campo. No treinamento realizado na manhã deste sábado (6), o técnico Abel Braga indicou a formação com dois zagueiros e a presença de Borré no ataque.

Pelo que foi trabalhado, a tendência é de que o mesmo time que empatou com o Santos, no Beira-Rio, por 1 a 1, seja confirmado pelo treinador. Ou seja, a equipe teria Vitão e Mercado na zaga, três volantes e Vitinho ao lado de Borré no setor ofensivo.

O atacante Carbonero retorna de suspensão, mas treinou entre os reservas e deverá ficar apenas como opção para o decorrer da partida contra o Bragantino.

A provável escalação do Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Após o treinamento, o grupo de jogadores iniciou o período de concentração para o confronto que pode garantir a permanência do Inter na elite do futebol brasileiro.

Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pela última rodada do Brasileirão. O time de Abel Braga ocupa a 18ª colocação, com 41 pontos.